Испания вышлет российских дипломатов

МИД Испании сообщил о решении выслать 25 российских дипломатов из страны

Правительство Испании приняло решение выслать 25 дипломатов из состава российской дипломатической миссии в стране, сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны. Мы говорим примерно о 25 сотрудниках, мы завершаем список в настоящий момент», — заявил министр. Он уточнил, что на выезд из страны дипломатам будет предоставлено несколько дней.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 30 российских дипломатов будут высланы из страны из соображений национальной безопасности. До этого сообщалось о высылке десятков российских дипломатов из других европейских стран, в том числе из Франции, Швеции и Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва ответит на высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Италии, Франции и Дании соответствующими мерами.