Москва пообещала ответить на решение Франции выслать российских дипломатов

Захарова заявила, что Москва ответит на решение Франции выслать российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на решение Франции выслать российских диломатов пообещала, что Москва даст на это достойный ответ. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 4 апреля, Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что данная акция является «частью демарша европейских стран».

Германия

В понедельник, 4 апреля, Германия объявила 40 сотрудников российского посольства и консульства в ФРГ персонами нон грата. Им также предстоит покинуть страну. Помимо этого, в МИД ФРГ вызвали посла России Сергея Нечаева. Ему была заявлена официальная позиция германского правительства в связи с событиями в Буче. «В изложении Берлина прямую ответственность за это "военное преступление" несут российские военнослужащие», — уточняется в заявлении.

Также на сайте МИД Германии появилось сообщение главы ведомства Анналены Бербок, которая заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.

В ответ российский посол выразил «категорическое неприятие однобоких обвинений Берлина». Нечаев подчеркнул, что власти Германии поспешили, не дожидаясь проведения расследования, встать на сторону киевского режима, ранее неоднократно уличенного в распространении недостоверной информации.

Посольство России выразило крайнее сожаление «недружественными действиями германской стороны» и пообещало не оставить их без последствий.

Со своей стороны выразили категорическое неприятие однобоких обвинений Берлина, поспешившего, не дожидаясь проведения независимого расследования событий в городе Буча, встать на сторону киевского режима, который ранее был неоднократно уличен в распространении недостоверной информации Посольство России в Германии

Другие страны

29 марта власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов. Основанием для высылки сочли информацию от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляют разведывательную деятельность. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин назвал это необоснованной акцией и подчеркнул, что она «совершенно точно не останется без ответа» Москвы.

До этого бельгийские власти заявили, что вышлют из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства. Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявлял, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Бельгии напряженная, но официальный Брюссель «внимательно откликается на обращения посольства». Вместе с тем он пообещал, что Москва ответит на высылку российских дипломатов.

Пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага также заявил о решении Братиславы сократить штат посольства России в стране на 35 человек с целью установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов. Кроме того, МИД Чехии объявил персоной нон грата одного сотрудника российского посольства в Праге.

Позиция Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о демонстративной позиции коллективного Запада в отношении Москвы. По ее словам, западные страны обвиняют Россию в создании кризиса и пытаются с помощью высылки российских дипломатов «наказать ее политически».

Также она назвала решение Литвы отозвать своего посла из России и понизить дипотношения с Москвой крайне враждебным. По ее словам, действия Вильнюса направлены на разрушение двусторонних отношений.

Говоря об антироссийских санкциях, Захарова заявила, что Запад не понимает их последствий. По ее словам, ограничительные меры против России негативно скажутся и на экономике других стран, которые осознают деструктивность и нелегитимность подобных шагов.

Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства объяснила, что рестрикции финансового характера ограничения для развития национальных экономик повлекут последствия для различных континентов, которые не просчитаны Западом. «Просто непонимание даже, как и где это все дальше аукнется и где это все откликнется», — сказала дипломат. Помимо этого, представитель министерства также добавила, что США уже ощутили на себе «бумеранг» от своих же санкций.

Новые санкции

Тем не менее Евросоюз намерен ввести новые рестрикции против России из-за сообщений о ситуации в украинской Буче. Министры экономики и финансов стран Евросоюза (ЕС) намерены обсудить антироссийские санкции на плановой встрече в Люксембурге во вторник, 5 апреля.

Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам Паскаль Донохью председатель Еврогруппы

По словам Донохью, Еврогруппа надеется удержаться от спада в 2022 году, несмотря на рост цен на энергию и продукты питания после санкций против России. Он предупредил, что конфликт на Украине ведет к росту цен и снижению уровня жизни в ЕС, а также повлияет на европейское общество.

Вместе с тем представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано отказался раскрывать возможное содержание нового пакета санкций против России, однако подчеркнул, что страны объединения уверены в необходимости сохранять контакты для дипломатии открытыми настолько долго, насколько возможно.

О намерении ввести новые антироссийские санкции заявили и Соединенные Штаты. Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, таким образом Вашингтон рассчитывает «укрепить позиции Киева как на поле боя, так и на переговорах с Москвой».