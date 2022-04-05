Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Испании

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия ответит на высылку дипломатов из Испании

Москва ответит на высылку своих дипломатов из Испании, пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цитату приводит «Интерфакс».

«Будет соответствующая реакция», — заявила дипломат.

Ранее правительство Испании приняло решение выслать 25 дипломатов из состава российской дипломатической миссии в стране. Глава МИД уточнил, что на выезд им будет предоставлено несколько дней.

Кроме того, 5 апреля МИД Франции передал список сотрудников посольства России, которые были объявлены персонами нон грата. По словам посла РФ в стране Алексея Мешкова, это недружественная акция, которая наносит прямой ущерб и без того непростым российско-французским отношениям.