Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Испании

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия ответит на высылку дипломатов из Испании

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва ответит на высылку своих дипломатов из Испании, пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цитату приводит «Интерфакс».

«Будет соответствующая реакция», — заявила дипломат.

Ранее правительство Испании приняло решение выслать 25 дипломатов из состава российской дипломатической миссии в стране. Глава МИД уточнил, что на выезд им будет предоставлено несколько дней.

Кроме того, 5 апреля МИД Франции передал список сотрудников посольства России, которые были объявлены персонами нон грата. По словам посла РФ в стране Алексея Мешкова, это недружественная акция, которая наносит прямой ущерб и без того непростым российско-французским отношениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина вновь обменялись пленными
В ЛНР заявили о риске многочисленных жертв из-за взрыва в Рубежном
Белоруссия начала рассчитываться за газ в российских рублях
Две страны увеличили импорт российской нефти
В Эквадоре 20 человек погибли из-за бунта в тюрьме
Член НАТО отправил на Украину тяжелую бронетехнику
В работе «Яндекс.Музыки» произошел сбой
Жирков сравнил премиальные в «Зените» и ЦСКА
Эксперты назвали корпоративные программы оздоровления вредными для сотрудников
Женщина выиграла девять миллионов рублей благодаря номерам умершего сына
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.