Диетолог назвала частую ошибку худеющих при помощи спорта
Худеющие с помощью спорта могут резко набрать вес, если прекратят заниматься, предупредила врач-диетолог Наталия Герасимова в беседе с «Известиями».
«Сам спорт, если проходит в активном формате, создает ловушку: человек много занимается, употребляет много калорий и если спорт уходит из жизни, то вес быстро набирается», — предупредила специалист.
По ее словам, тем, кто занимается спортом на регулярной основе, следует добавить в свой рацион больше медленных углеводов, которые помогут поддерживать уровень глюкозы в течение долгого времени и не допустят его падения, провоцирующего повышение аппетита, которое характерно для спортсменов.
В частности, диетолог рекомендует обратить внимание на крупы и бобовые. Их она советует употреблять за пару часов до тренировки. «Необязательно есть только гречку с вареной курицей, можно съесть тушеную чечевицу», — добавила она.
Обращаясь к россиянам, которые не занимаются спортом, врач посоветовала поддерживать уровень физической активности хотя бы за счет ходьбы. Она отметила, что мониторить уровень активности удобно с помощью специальных гаджетов.
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