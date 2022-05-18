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В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России продлен до 25 мая

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России в очередной раз продлили режим ограничения полетов в ряд аэропортов южных и центральных регионов страны — запрет будет действовать до 25 мая текущего года 03:45 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Так, временные ограничения коснутся аэропортов 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные авиагавани работают в штатном режиме.

Как и прежде, российским авиакомпаниям рекомендуется организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.

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Дарья Рыбак
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