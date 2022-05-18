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В Тульской области пройдет акция «Ночь музеев»

«Ночь музеев» в Тульской области будет посвящена Императорскому дому Романовых

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Тульской области в субботу, 21 мая, пройдет акция «Ночь музеев», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I и историческому наследию Императорского дома Романовых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что мероприятия пройдут во всех федеральных, региональных и муниципальных учреждениях культуры. Так, в музее «Тульские самовары» гости смогут отправиться в путешествие по Туле в рамках тематической театрализованной экскурсии «Дом имени Императора Александра II».

В Тульской областной филармонии гостям будет представлена презентация концерта-экскурсии «Дом Романовых и Тульский край», в Историко-мемориальном музее Демидовых пройдут интеллектуальные игры, посвященные эпохе Петра Великого.

Кроме того, жители и гости города смогут узнать о стратегических реформах Петра I, посетив лекции «Великий Петр, твой каждый след для сердца русского есть памятник священный!» в Музее оружия, а гостей Тульского кремля ждет прогулка по стенам крепости и театрализованная экскурсия.

Ранее в мае сообщалось, что в Туле открылась выставка «Дорогами войны», на которой представлены работы творческого коллектива Кукрыниксы. Выставка проходит в тульском музее Порфирия Крылова с 11 мая по 30 июня.

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Валентина Процкова
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