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Спорт

Футболисту сборной России предложили играть в Европе

Нападающему «Динамо» и сборной России Константину Тюкавину предложили играть в Европе

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Российскому нападающему «Динамо» Константину Тюкавину поступило предложение от европейского клуба. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что 19-летнему форварду предложили контракты два клуба — из России и Европы. Он не стал называть претендентов на Тюкавина, в активе которого один матч в составе сборной России.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 29 матчей и отметился шестью забитыми мячами. В рамках Кубка России Тюкавин отличился трижды в пяти матчах. Он помог клубу пробиться в финал турнира, в котором «Динамо» сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 29 мая.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». Форвард привлекался к играм за юношескую и молодежную сборные России.

Николай Костюков
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