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Спорт

Стала известна дата нового боя брата Нурмагомедова в UFC

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов подерется с Нэйтом Мэниссом 25 июня

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Стала известна дата нового поединка российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова подерется на турнире организации 25 июня. Его соперником станет американец Нэйт Мэнисс, на счету которого 14 побед при единственном поражении в MMA.

На UFC 272 в марте Нурмагомедов добился второй победы в UFC. Он оказался сильнее Брайана Келлехера. Россиянин завершил поединок в первом раунде, вынудив соперника сдаться.

Умар одержал 14 побед в 14 поединках в MMA. Он начал профессиональную карьеру в 2016 году, чему предшествовала серия побед на любительском уровне.

Николай Костюков
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