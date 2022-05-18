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В российской школе умерла девятилетняя девочка

Девятилетняя девочка умерла во время школьного мероприятия в Челябинской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Девятилетняя девочка умерла в одной из школ города Миасса Челябинской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, трагедия произошла днем 18 мая во время проведения общешкольного мероприятия. Следственный комитет подчеркнул, что ребенок болел.

Ведомство проводит доследственную проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. Точную причину смерти ребенка определит медицинская экспертиза.

Это не первый случай смерти ребенка в России во время посещения школы. В марте в Воронеже умер восьмилетний первоклассник. Ребенок скончался во время занятий. 19 января в Копейске Челябинской области на уроке физкультуры в одной из школ умер девятиклассник.

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Константин Лысяков
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