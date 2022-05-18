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Утка прилетела к зданию свердловского УМВД и пощипала траву

В Свердловской области утка прилетела к зданию главка МВД и пощипала траву

Фото: В. Н. Горелых

В Свердловской области утка прилетела к зданию местного главка МВД и привлекла внимание полицейских. Об этом рассказал «МК» официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел 17 мая. Птица прилетела к зданию, когда там проходило областное селекторное совещание по итогам работы гарнизона по борьбе с преступностью и профилактики правонарушений за сутки.

Утка прогулялась по территории и пощипала траву на газоне внутреннего двора. При этом некоторым полицейским удалось понаблюдать за ней и покормить хлебом. Спустя несколько часов птица улетела.

Ранее в мае сообщалось, что лебедя-кликуна, которого житель Прибайкальского края спас зимой 2021 года, выпустили на волю. Россиянин выловил птицу в дикой природе и отправил на содержание на страусиную ферму, где о ней заботились в холодное время года.

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Варвара Кошечкина
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