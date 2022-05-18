Метеоролог высказался о влиянии весенних холодов на погоду летом

Метеоролог Леус заявил, что холодная весна не является залогом жаркого лета

Холодная весна не является залогом жаркого лета. К народным приметам подобного рода в метеорологии относятся скептически, подчеркнул ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом специалист сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

Отношение метеорологов к приметам двоякое, указал он. «Есть приметы, которые носят физический характер. Из серии: птицы летают низко — к дождю, тут понятно почему, можно не объяснять. Или если дым из трубы строго вверх поднимается, то будет морозная погода, тоже понятно почему. А приметы по датам, абстрактно скажу, если 1 мая снег, значит, 1 июня жара и наоборот — такие приметы не работают», — высказался Леус.

По словам ученого, в метеорологии таких зависимостей нет. «Холодная весна не гарантирует жаркое лето», — подчеркнул синоптик.

Нынешняя холодная весна обусловлена частыми вторжениями, пояснил Леус. Это вызывает облака, дожди и не дает температуре подняться выше 15 градусов. Однако все происходящее вполне встраивается в климатическую норму.

«У нас может этот процесс продлиться, а может резко закончиться, и мы с вами будем еще вспоминать майскую прохладу в июне, но никаких закономерностей, повторюсь, нет», — заключил метеоролог.

Ранее Леус заявил, что устойчивой теплой погоды в Москве и области стоит ждать не раньше июня. Более того, на севере и востоке Подмосковья в ночь на 20 мая возможны заморозки.