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Россиянам рассказали о низких ценах на отели в популярной азиатской стране

АТОР: недельное проживание в отеле Вьетнама обойдется от 35 тысяч рублей за двоих

Фото: alex zeng / Unsplash

Российские туроператоры рассказали, что цены в отелях Вьетнама сохранились практически на доковидном уровне, а во многих из них стали ниже еще на 15-20 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что скидки на проживание предоставляет отельная сеть Vinpearl и несколько популярных отелей категории четыре и пять звезд. По данным туроператора ANEX Tour, в июне недельное проживание в пятизвездочной гостинице популярной азиатской страны на базе завтраков можно найти от 35 тысяч рублей за двоих.

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Недельные туры на курорты Фантьет (Муйне), Нячанг, Дананг, Хойан в начале июня с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле с включенными завтраками обойдутся от 94 тысяч рублей на человека, предложение с индивидуальным трансфером выйдет чуть дороже — в среднем от 90-100 тысяч рублей. За комбинированное предложение (три ночи в Хошимине и семь ночей пляжного отдыха на курорте Фантьет) с размещением в гостинице категории три звезды двоим туристам придется заплатить от 230 тысяч рублей.

Однако, как подчеркивают специалисты АТОР, массовый спрос во Вьетнам тормозит отсутствие прямых рейсов из России и высокая стоимость стыковочных рейсов. Например, билет по маршруту Москва — Хошимин с пересадкой в Дубае в первой половине июня обойдется от 70 тысяч до 80 тысяч рублей. Тем не менее оживление интереса к направлению возможно из-за послаблений на въезд в республику.

Ранее, в марте, Вьетнам отменил карантин для иностранных туристов, в том числе россиян, — теперь путешественникам достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста.

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Дарья Рыбак
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