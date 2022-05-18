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Полиция начала поиск бросивших коктейли Молотова в подмосковный военкомат

В Подмосковье неизвестные бросили коктейли Молотова в военкомат, полиция ищет поджигателей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция разыскивает подозреваемых, которые забросали коктейлями Молотова военкомат в подмосковном Щелково. Об этом сообщает Baza.

В ходе нападения неизвестные кинули в здание две бутылки с зажигательной смесью, в результате пожара пострадали два кабинета, в том числе архив комиссариата. Последствия ЧП сняли на видео.

Правоохранители выясняют личности поджигателей.

Издание отмечает, что это уже 12-й случай поджога военкоматов в России. На днях было совершено нападение на здание комиссариата в Волгограде.

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Любовь Ширижик
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