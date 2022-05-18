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Хорватия захотела блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Миланович захотел заблокировать присоединение к НАТО Финляндии и Швеции

Фото: Spencer Platt / Reuters

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Загреб должен последовать примеру Анкары и попытаться блокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает Associated Press.

По данным агентства, позиция главы государства по этому и ряду других вопросов не совпадает с мнением премьера Андрея Пленковича: утверждается, что политики ведут «ожесточенные споры».

Ранее в администрации президента Турции заявили, что Швеция не сможет вступить в НАТО до урегулирования справедливых опасений, имеющихся у Анкары. Между тем, в Пентагоне выдвижение Турцией требований по присоединению двух стран к альянсу не подтвердили.

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Варвара Кошечкина
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