Хорватия захотела блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Миланович захотел заблокировать присоединение к НАТО Финляндии и Швеции

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Загреб должен последовать примеру Анкары и попытаться блокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает Associated Press.

По данным агентства, позиция главы государства по этому и ряду других вопросов не совпадает с мнением премьера Андрея Пленковича: утверждается, что политики ведут «ожесточенные споры».

Ранее в администрации президента Турции заявили, что Швеция не сможет вступить в НАТО до урегулирования справедливых опасений, имеющихся у Анкары. Между тем, в Пентагоне выдвижение Турцией требований по присоединению двух стран к альянсу не подтвердили.