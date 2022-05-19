В НАТО понадеялись приблизить мир на Украине после разговора Герасимова и Милли

В НАТО надеются, что разговор Герасимова и Милли приблизит мир на Украине

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтер заявил, что надеется на положительное влияние на процесс мирного урегулирования на Украине телефонного разговора главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Об этом пишет ТАСС.

«Думаю, все мы больше всего хотим, чтобы дипломатия вышла на передний план... И раз этот разговор состоялся, я надеюсь, что в результате него мы приблизимся на один шаг к достижению дипломатического решения», — подчеркнул генерал.

Разговор Герасимова и Милли состоялся 19 мая по инициативе американской стороны. В российском Минобороны рассказали, что стороны обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине».