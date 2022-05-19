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Высокопоставленные военные России и США обсудили ситуацию на Украине

МО РФ: глава Генштаба ВС России Герасимов обсудил с председателем КНШ США Украину
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщили в российском министерстве обороны, передает ТАСС.

По данным ведомства, разговор состоялся по инициативе американской стороны. «Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. В рамках переговоров были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуация на Украине.

Предыдущий контакт руководителей ведомств состоялся в середине февраля 2022 года, до начала спецоперации. Тогда американский министр призвал Россию к деэскалации и отводу войск от украинской границы, а также к дипломатическому урегулированию.

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Сергей Истомин
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