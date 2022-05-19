Выставка о 25 крепостях времен Петра I открылась под Саратовом

Государственный музей «Смоленская крепость» представил в городе Петровске Саратовской области выставку о 25 крепостях времен Петра I, расположенных в регионах России и Белоруссии. Об этом рассказал директор музея Сергей Пиляк, передает ТАСС.

Проект посвящен 350-летию со дня рождения императора. Представленные на нем крепости расположены в в Великом Новгороде, в Гродно, в Выборге, в Таганроге, в Кронштадте, в Петровске и нескольких других городах.

«На выставке представлены изображения и чертежи крепостей, изображения медалей и гравюр петровского времени, данные об изменениях технологии строительства, стратегических задачах, ради которых создавались фортификационные сооружения», — сказал Пиляк.

Ранее в Уфе открылась выставка «Путешествие Александра I по Уралу. 1824 год». Выставка основана на путевых записках доктора Дмитрия Тарасова, сопровождавшего Александра I в его поездке, публикациях и статьях, а также на других архивных материалах. Экспозиция рассказывает о жизни на Урале в XIX веке. Она продлится до 25 мая.