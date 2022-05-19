Косметолог раскрыла способы стереть с шеи признаки возраста

Косметолог Алла Хазова посоветовала кремы с коллагеном для борьбы с кольцами Венеры

Косметолог Алла Хазова раскрыла способы убрать с шеи кольца Венеры, выдающие возраст женщины. В беседе с изданием «Доктор Питер» эксперт отметила, что в появлении признаков старения, которые раздражают многих россиянок старше 40 лет, виноват не только возраст.

Хазова уточнила, что кольцами Венеры называют поперечные складки на коже шеи. Считается, что складки появляются, когда кожа увядает. Однако врачи придерживаются мнения, что считать их привычными морщинами нельзя. «На самом деле характерные заломы на коже бывают в любом возрасте, даже юном. И не только у женщин, но и у мужчин. В детстве и юности складки выражены слабо, но с возрастом становятся заметнее», — пояснила косметолог.

Она перечислила основные причины появления заломов на коже: плохая осанка, генетическая предрасположенность, травмы, сон на животе, нарушение гормонального фона, слабые мышцы, набор веса. Складки на шее, по словам косметолога, можно стереть несколькими способами. Для борьбы с кольцами Венеры врач посоветовала пользоваться кремами с коллагеном и кремами с защитой от ультрафиолета. Также она рекомендует следить за осанкой и правильно делать самомассаж.

Кроме того, по ее словам, против колец Венеры эффективны косметологические процедуры: инъекции коллагена, биоревитализация, инъекции гидроксиапатита кальция и другие. В сложных случаях, по ее словам, пациенту следует обратиться к пластическому хирургу.

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