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Башкирия обменяется с Узбекистаном фильмами для кинопоказов

Кинематографисты Башкирии и Узбекистана договорились об обмене фильмами

Фото: Jake Hills / Unsplash

Кинематографисты Республики Башкортостан и Республики Узбекистан договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере кино и кинопроката. Об этом сообщает «Башинформ».

Соглашение было достигнуто директором киностудии «Башкортостан» Юниром Аминевым, руководителем киноконцерна «Узбекфильм» Баходиром Адиловым и главой агентства кинематографии Узбекистана Фирдавсом Абдулхаликовым. Кинодеятели договорились об обмене фильмами для кинопоказов, проведении в Ташкенте дней башкирского кино и дней узбекского кино в Уфе.

«Башкортостан и Узбекистан объединяет глубокая духовная связь — это и общие культурные ценности, и менталитет. Историческое прошлое двух республик хранит множество сюжетов, которые достойны попасть на киноэкран и будут интересны зрителям», — прокомментировала итоги встречи министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Ранее стало известно, что Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ — 2022» откроется в Кабардино-Балкарии в среду, 18 мая. Зрители смогут увидеть более 40 фильмов, снятых режиссерами из 13 российских регионов, а также из Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

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Евгений Шульгин
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