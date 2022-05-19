Байдена обвинили в попытках уничтожить США

Обозреватель The Federalist: действия Байдена направлены на ухудшение положения США

Обозреватель Джой Пулман в статье для The Federalist заявил, что каждое новое решение президента США Джо Байдена не решает проблемы, а усугубляет их.

По его словам, в последние полтора года граждане Соединенных Штатов наблюдают за неэффективной работой американского лидера и его администрации. Он добавил, что жители страны убедились в вопиющей некомпетентности главы государства. «Она уже достигла такого уровня, что встает вопрос: если бы Байден сознательно пытался уничтожить Соединенные Штаты, насколько иначе он управлял бы страной?» — отметил Пулман.

Журналист обвинил американского лидера в стремлении лишить государство энергетической независимости, уничтожить эту отрасль внутри страны и свалить вину на Москву. Также он напомнил о коррупционном скандале вокруг сына главы Белого дома Хантера и обвинил президента в бездействии перед наркокартелями.

«Создается впечатление, что все решения и действия Белого дома направлены на то, чтобы ухудшить положение нашей страны, а не улучшить его», — заявил Пулман.

Ранее бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоги заявила, что из-за политики Байдена жители страны столкнулись с так называемой продовольственной инфляцией — резким ростом цен на продукты. Она обвинила американского лидера и его администрацию в том, что он отдает предпочтение заботе о климатических проблемах и другим вопросам, а не тому, могут ли американцы прокормить свои семьи.