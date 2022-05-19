Диетолог призвала россиян отказаться от манной каши по утрам

Врач Ирина Капустина: быстрые завтраки повышают уровень глюкозы и инсулина в крови

Врач-диетолог Ирина Капустина предостерегла россиян от увлечения быстрыми завтраками. Ее слова приводит издание solenka.info.

По ее словам, лучше есть по утрам кашу, чем завтраки быстрого приготовления, в частности сладкие хлопья и гранолу. Капустина объяснила, что такие завтраки состоят из переработанных злаков, а чаще всего и вовсе сделаны из муки, что не полезно ни для фигуры, ни в целом для организма. «Кроме этого, они содержат большое количество подсластителей. Любые продуты быстрого приготовления — это быстрый рафинированный углевод, после приема которого энергия увеличивается ненадолго, и через 40-60 минут захочется снова кушать», — рассказала врач и подчеркнула, что такая еда резко повышает уровень глюкозы и инсулина в крови.

Каши-пятиминутки, добавила диетолог, в свою очередь, состоят из пропаренных и термически обработанных злаков, и в них отсутствуют питательные вещества. Капустина также призвала отказаться от манной, рисовой и кукурузной каши как от источников пустых калорий.

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