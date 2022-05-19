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Россиянин сбил пришедших с обыском к его родственнице двоих полицейских

Против сбившего двоих полицейских жителя Псковской области возбуждено уголовное дело

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Против сбившего двоих полицейских жителя Псковской области возбуждено уголовное дело — фигурант наехал на оперативных сотрудников, пришедших с обыском к его родственнице. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает Следственный комитет России (СКР) по Псковской области.

По данным ведомства, в отношении мужчины, который совершил наезд, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Инцидент произошел 17 мая — житель города Великие Луки во дворе дома на проспекте Гагарина сел за руль своего BMW и наехал на полицейских, которые пришли к его родственнице. У сотрудников полиции ссадины на ногах.

Злоумышленник после случившегося попытался покинуть территорию вместе с человеком, у которого должен был состояться обыск. Правоохранители считают, что таким образом мужчина хотел помешать расследованию ранее возбужденного уголовного дела.

Ранее Новгородский районный суд вынес приговор местному жителю за нападение на инспекторов ГИБДД, которые остановили его за рулем автомобиля; мужчина был пьян.

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Леонид Микуляк
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