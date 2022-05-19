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Врач предупредил о грозящем пересадкой печени последствии COVID-19 у детей

Врач Токарев заявил, что после COVID-19 у детей может развиться тяжелое поражение печени

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

После перенесенного COVID-19 у детей раннего возраста может развиться нетипичное тяжелое поражение печени — из-за этого есть опасность пересадки органа или попадания несовершеннолетнего пациента в реанимацию. Об этом предупредил врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев, сообщает Ura.ru.

«У переболевших детей в раннем возрасте начал развиваться гепатит неизвестного происхождения, причиной которого с большей вероятностью является один из аденовирусов. По сравнению с обычными формами, эта опасна своей тяжестью», — рассказал Токарев.

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Подобная форма гепатита, по утверждению врача, грозит госпитализацией или интенсивной терапией. Коронавирус помогает аденовирусной инфекции, которая поражает слизистые оболочки, — инфекция увеличивает чувствительность клеток к воздействию на них других токсических и инфекционных агентов, объяснил Токарев.

Аденовирус, который провоцирует подобную форму гепатита, проникает через стенки кишечника и приобретает способность вызывать поражение печени. Под воздействие такого аденовируса не может попасть ребенок, который не болел COVID-19, рассказал педиатр.

Токарев сообщил, что на развитие гепатита у детей после коронавируса может указывать длительная лихорадка, головные боли, тошнота, потемнение мочи, осветление и нарушение стула, а также боли в правом подреберье и признаки интоксикации.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил о неожиданном опасном последствии COVID-19. После болезни у пациента может появиться ощущение сдавливания в горле, а также удушье. Это связано с омикрон-штаммом, который воздействует на носоглотку и миндалины, объяснил он.

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Анастасия Шейкина
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