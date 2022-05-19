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Психиатр раскрыла способы сохранить силу воли во время диеты

Психиатр Вероника Сысоева посоветовала во время диеты находить радость не в еде

Фото: Shutterstock

Психиатр, нарколог Вероника Сысоева раскрыла способы сохранить силу воли и не сорваться во время диеты. По словам эксперта, главное на пути к успеху — разобраться с желаниями, составить план и следовать ему, сообщают «Аргументы и факты».

Прежде чем начать худеть, эксперт посоветовала определиться с мотивацией — для чего нужно худеть и ограничивать себя в питании. Одним из секретов успеха врач назвала умение находить радости не в еде и не в других людях. Также, отметила она, важную роль в процессе играет консультация с диетологом-эндокринологом.

«Выберите под контролем специалиста не кратковременную диету, а наиболее подходящую систему питания, — посоветовала Сысоева. — Вариантов масса: раздельное, дробное питание, интервальная, кетодиета или другая индивидуально подобранная система поможет правильно питаться не только во время похудения, но и на протяжении всей дальнейшей жизни. Увы, никакие кратковременные диеты долго не работают. И даже наоборот, способствуют в перспективе еще большему набору веса».

Для успешной борьбы с лишним весом специалист также посоветовала посоветоваться с врачом по поводу приема БАДов и витаминов. Она добавила, что худеющий должен заранее решить, как часто он будет разрешать себе отступать от выбранной схемы питания.

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Первое время, подчеркнула врач, важно позволять себе хоть изредка делать поблажки. «Это поможет снять стресс и быстрее адаптироваться к новому питанию, — рассказала психолог. — Тем, кто находится на правильном питании, длительное время в идеале никакие чит-милы не нужны вовсе. Организм привыкает жить без вредных продуктов, чувствует себя комфортно, ему достаточно полезных и питательных веществ». Если срыв все же случился, то не нужно отчаиваться и все бросать, нужно вновь возвращаться к диете, рекомендовала психолог.

«Важно проанализировать, что привело к срыву. Какой из пунктов не получилось выполнить? Вспомнить, какие события, эмоции, люди окружали вас в этот момент? Что с вами происходило? Ответьте честно себе на вопрос: какую поддержку вам необходимо получать, чтобы соблюдать правильное питание без срывов?» — призвала Сысоева. Она дала совет сделать работу над ошибками и обязательно похвалить себя.

Важную роль в борьбе за стройность, по словам Сысоевой, играют питьевой режим и режим сна. Эффективнее бороться с лишними килограммами помогут физические нагрузки и, при отсутствии противопоказаний, посещение бани, добавила она.

Если организм срочно требует запрещенную еду, Сысоева рекомендует договариваться с собой. «Хочется съесть запрещенные продукты, а вы себе говорите: "Давай не сегодня, а завтра, вот прямо с утра". И так каждый день. Это очень эффективная рабочая схема для постоянного соблюдения правильного питания и профилактики срывов», — заключила она.

Ранее российский врач назвал главную ошибку худеющих. Акушер-гинеколог Екатерина Волкова считает, что главная ошибка борющихся с лишним весом кроется в ограничении калорий.

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Вера Владзиевская
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