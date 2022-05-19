Психиатр раскрыла способы сохранить силу воли во время диеты

Психиатр Вероника Сысоева посоветовала во время диеты находить радость не в еде

Психиатр, нарколог Вероника Сысоева раскрыла способы сохранить силу воли и не сорваться во время диеты. По словам эксперта, главное на пути к успеху — разобраться с желаниями, составить план и следовать ему, сообщают «Аргументы и факты».

Прежде чем начать худеть, эксперт посоветовала определиться с мотивацией — для чего нужно худеть и ограничивать себя в питании. Одним из секретов успеха врач назвала умение находить радости не в еде и не в других людях. Также, отметила она, важную роль в процессе играет консультация с диетологом-эндокринологом.

«Выберите под контролем специалиста не кратковременную диету, а наиболее подходящую систему питания, — посоветовала Сысоева. — Вариантов масса: раздельное, дробное питание, интервальная, кетодиета или другая индивидуально подобранная система поможет правильно питаться не только во время похудения, но и на протяжении всей дальнейшей жизни. Увы, никакие кратковременные диеты долго не работают. И даже наоборот, способствуют в перспективе еще большему набору веса».

Для успешной борьбы с лишним весом специалист также посоветовала посоветоваться с врачом по поводу приема БАДов и витаминов. Она добавила, что худеющий должен заранее решить, как часто он будет разрешать себе отступать от выбранной схемы питания.

Первое время, подчеркнула врач, важно позволять себе хоть изредка делать поблажки. «Это поможет снять стресс и быстрее адаптироваться к новому питанию, — рассказала психолог. — Тем, кто находится на правильном питании, длительное время в идеале никакие чит-милы не нужны вовсе. Организм привыкает жить без вредных продуктов, чувствует себя комфортно, ему достаточно полезных и питательных веществ». Если срыв все же случился, то не нужно отчаиваться и все бросать, нужно вновь возвращаться к диете, рекомендовала психолог.

«Важно проанализировать, что привело к срыву. Какой из пунктов не получилось выполнить? Вспомнить, какие события, эмоции, люди окружали вас в этот момент? Что с вами происходило? Ответьте честно себе на вопрос: какую поддержку вам необходимо получать, чтобы соблюдать правильное питание без срывов?» — призвала Сысоева. Она дала совет сделать работу над ошибками и обязательно похвалить себя.

Важную роль в борьбе за стройность, по словам Сысоевой, играют питьевой режим и режим сна. Эффективнее бороться с лишними килограммами помогут физические нагрузки и, при отсутствии противопоказаний, посещение бани, добавила она.

Если организм срочно требует запрещенную еду, Сысоева рекомендует договариваться с собой. «Хочется съесть запрещенные продукты, а вы себе говорите: "Давай не сегодня, а завтра, вот прямо с утра". И так каждый день. Это очень эффективная рабочая схема для постоянного соблюдения правильного питания и профилактики срывов», — заключила она.

Ранее российский врач назвал главную ошибку худеющих. Акушер-гинеколог Екатерина Волкова считает, что главная ошибка борющихся с лишним весом кроется в ограничении калорий.