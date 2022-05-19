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В египетском храме Хнума нашли цветные фрески

Министерство туризма и древностей Египта: в храме Хнума обнаружены цветные фрески

Фото: Ahmed Amin / MoTA

Археологи из Института древних ближневосточных исследований Тюбингенского университета и Министерства туризма и древностей Египта нашли в храме Хнума хорошо сохранившиеся цветные фрески с изображением богини-стервятника Нехбет и богини-змеи Уаджит. Об этом сообщает Phys.org.

Храм Хнума располагается в Исне, в 60 километрах к югу от Луксора. Начиная с 2018 года под слоем грязи и копоти ученые обнаружили 46 рельефных изображений: барельефов, картин и надписей. Большую часть потолков и восемь колонн удалось очистить и законсервировать.

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Елена Апазиди
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