В Кабардино-Балкарии построят 19 горнолыжных трасс и шесть канатных дорог

Глава КБР Коков: на развитие «Эльбруса» из бюджета выделено 15,2 миллиарда рублей

В Кабардино-Балкарии (КБР) на развитие туристического комплекса «Эльбрус» будет направлено 15,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава республики Казбек Коков уточнил, что на выделенные из государственного бюджета деньги планируется построить 19 новых горнолыжных трасс и шесть канатных дорог.

При этом он добавил, что власти КБР продолжат реализацию ряда крупных проектов по развитию туристско-рекреационных комплексов в регионе. Среди них «Верхние Голубые Озера», «Чегем», горнолыжный комплекс «Чегет» и санаторно-курортный комплекс «Курорт Нальчик».

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарию на оснащение больниц современным реабилитационным оборудованием будет направлено более 122,4 миллиона рублей из бюджета. Планируется закупка оборудования для Республиканской клинической больницы и Центра организации специализированной аллергологической помощи Министерства здравоохранения КБР.

