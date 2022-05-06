Кабардино-Балкария получит миллионы рублей на оснащение отделений реабилитации

В Кабардино-Балкарию направят миллионы рублей на оснащение отделений реабилитации

В Кабардино-Балкарию направят миллионы рублей из госбюджета на оснащение отделений медицинской реабилитации. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении между регионами средств на оснащение медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием. Отмечается, что всего на эти цели в 157 клиник будет выделено более 8,8 миллиарда рублей.

Республика, в свою очередь, получит 122,4 миллиона рублей, которые предназначены для повышения доступности медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесенных заболеваний, операций и травм.

Известно, что запланировано оснащение реабилитационных отделений Республиканской клинической больницы и Центра организации специализированной аллергологической помощи Министерства здравоохранения КБР. При этом в следующем году будут модернизированы подразделения реабилитации еще пяти государственных медицинских учреждений.

Ранее появилась информация о том, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу номер 2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.