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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО назвали роковым шагом для Европы

Jung Welt: вступление Швеции и Финляндии в НАТО поставит под угрозу безопасность Европы

Фото: Johanna Geron/Pool / Reuters

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит под угрозу безопасность Европы. Об этом заявляет немецкая газета Jung Welt.

Журналисты издания назвали решение о членстве Стокгольма и Хельсинки в альянсе роковым шагом для европейского региона. «Дополнительное расширение военного блока означает не большую, а меньшую безопасность в Европе и увеличивает риск масштабного вооруженного конфликта», — заключили они.

Авторы материала обращают внимание, что России, в свою очередь, не угрожает опасность в связи со вступлением скандинавских государств в НАТО. Они раскритиковали представления альянса о принципах мира и демократии и уличили блок в экспансионистских амбициях.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос о размещении ядерного оружия в стране после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня. «И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим», — уточнила она.

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Виктория Кондратьева
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