Премьер Финляндии высказалась о размещении ядерного оружия в стране

Премьер Финляндии Марин: вопрос размещении ядерного оружия в стране не стоит на повестке

Вопрос о размещении ядерного оружия в Финляндии после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня. Так высказалась об этом премьер-министр страны Санна Марин, передает ТАСС.

По словам политика, эта тема на данный момент не обсуждается. «И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим», — уточнила она.

Глава финского кабмина добавила, что по ее мнению у Североатлантического альянса сейчас нет заинтересованности в размещении своих баз и оружия в Финляндии. В то же время, она понадеялась, что Хельсинки сохранит статус посредника в международных процессах, который был у финской стороны при сохранении нейтралитета. «Вступление в НАТО — это акт мира, а не объявление войны», — резюмировала политик.

Марин рассказала, что у Финляндии уже наработана высокая оборонная способность, а расходы на оборону составляют более двух процентов ВВП государства. Она также указала, что необходимо вести диалог с Турцией, которая не поддерживает вступление страны в НАТО.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России в ответ на решение властей Финляндии вступить в НАТО будет сюрпризом. «Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», — заключила она.