Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Финляндии высказалась о размещении ядерного оружия в стране

Премьер Финляндии Марин: вопрос размещении ядерного оружия в стране не стоит на повестке

Фото: Remo Casilli / Reuters

Вопрос о размещении ядерного оружия в Финляндии после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня. Так высказалась об этом премьер-министр страны Санна Марин, передает ТАСС.

По словам политика, эта тема на данный момент не обсуждается. «И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим», — уточнила она.

Глава финского кабмина добавила, что по ее мнению у Североатлантического альянса сейчас нет заинтересованности в размещении своих баз и оружия в Финляндии. В то же время, она понадеялась, что Хельсинки сохранит статус посредника в международных процессах, который был у финской стороны при сохранении нейтралитета. «Вступление в НАТО — это акт мира, а не объявление войны», — резюмировала политик.

Марин рассказала, что у Финляндии уже наработана высокая оборонная способность, а расходы на оборону составляют более двух процентов ВВП государства. Она также указала, что необходимо вести диалог с Турцией, которая не поддерживает вступление страны в НАТО.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России в ответ на решение властей Финляндии вступить в НАТО будет сюрпризом. «Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», — заключила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Курской области погиб человек после атаки ВСУ на поселок Теткино
Женщина проглотила 15-сантиметровый зонд для теста на COVID-19
Нурмагомедов высказался о возможном титульном бое Махачева и Оливейры
Появились подробности обстрела спиртзавода под Курском со стороны Украины
В России захотели возобновить авиасообщение с Грузией
В России перестало хватать ветоши
Врач раскрыл порядок действий при укусе клеща
Турция подготовила «скандинавское досье» с условиями членства Финляндии в НАТО
Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны
Турецкие авиакомпании взяли на себя две трети рейсов между Россией и Турцией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.