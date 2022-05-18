Россия пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Мария Захарова заявила, что ответ России на вступление Финляндии в НАТО будет сюрпризом

Ответ России в ответ на решение властей Финляндии вступить в НАТО будет сюрпризом. Такое развитие событий пообещала официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству», — рассказала дипломат. Она уточнила, что решение об ответных мерах будет приниматься с учетом всего комплекса факторов, в особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в Североатлантическом альянсе.

«Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. Официальная Анкара понять другим странам-членам альянса, что на данный момент не могут одобрить старт подобного обсуждения.

До этого сообщалось, что представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.