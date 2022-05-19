ФИФА не будет назначать российских судей на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре

Российские судьи пропустят чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Арбитры из России не вошли в список ФИФА и не будут назначены на матчи. Отмечается, что судей выбирали на основе их квалификации и результатов, показанных на международных и национальных соревнованиях. Всего в список вошли 36 главных судей, 69 ассистентов и 24 специалиста, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR).

Ранее на международных турнирах под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работала бригада российского арбитра Сергея Карасева. Судьи обслуживали матчи чемпионатов Европы в 2016 и 2020 годах, а также чемпионата мира — 2018.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российская сборная не была допущена к стыковым матчам и лишилась шансов на участие в чемпионате мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.