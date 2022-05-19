В Финляндии высказались о размещении баз и ядерного оружия НАТО в стране

Премьер Финляндии Марин заявила, что базы НАТО в стране размещать не будут

Руководство НАТО не собирается размещать ядерное оружие или постоянные базы альянса на территории Финляндии, заявила премьер-министр страны Санна Марин во время визита в Рим, сообщает Reuters.

«В НАТО даже нет интереса размещать ядерное оружие или базы в Финляндии», — высказалась политик о возможности размещения постоянного контингента Североатлантического альянса. Она добавила, что эта тема даже не входила в план переговоров Хельсинки и Брюсселя.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, заявили финские и шведские дипломаты. Заявки были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послами двух стран.

В частности, проблемы с одобрением вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО могут возникнуть со стороны Анкары. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит этот шаг, поскольку не может принять в альянс государства, наложившие санкции на Анкару и укрывающие там террористов (речь о членах Рабочей партии Курдистана и ряда других группировок, которые Турция считает террористическими — прим. «Лента.ру»).

Кроме того, сообщалось, что президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Загреб должен попытаться блокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

