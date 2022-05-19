Хорватия захотела блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Миланович захотел заблокировать присоединение к НАТО Финляндии и Швеции

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Загреб должен попытаться блокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Об этом пишет Associated Press.

По информации агентства, глава государства ведет по этому и ряду других вопросов «ожесточенные споры» с премьер-министром Андреем Пленковичем. В частности, утверждается, что прежде чем парламент Хорватии ратифицирует членство двух скандинавских стран в НАТО, Миланович хочет добиться изменений в избирательном законе соседней Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности.

При этом министр иностранных и европейских дел республики Гордан Грлич Радман отметил, что Хорватия рассчитывает на единство НАТО при рассмотрении вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции. Однако, по его словам, позиция Турции по этому вопросу выглядит «интересной».

Наглядный пример

Миланович в своей решимости не допустить расширения альянса без выгод для себя опирается на позицию Турции. Ранее президент страны Реджеп Эрдоган выступил против членства стран-абитуриентов в НАТО. Позднее в Анкаре согласились поставить подпись под документом при ряде условий.

Так, Bloomberg узнал, что Турция хочет вернуть членство в программе поставок новейших истребителей F-35, будет требовать снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400. Кроме того, ранее Анкара потребовала от Финляндии и Швеции публичного осуждения не только Рабочей партии Курдистана, но и связанных с ней организаций, которые Турция считает террористическими.

По словам турецких источников, «было бы неразумно ожидать», что Анкара откажется от своей позиции и поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до урегулирования разногласий и до того, как государства Северной Европы публично проявят солидарность с Турцией в вопросе курдских группировок.

Заявки поданы

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Документы были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послами двух стран. Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, заявили финские и шведские дипломаты.

В Москве также спрогнозировали, что вступление и интеграция Швеции и Финляндии в НАТО произойдет «очень быстро». Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что это не укрепит региональную безопасность Стокгольма и Хельсинки, но приведет к потере возможности независимо определять свою дальнейшую политику. «НАТО сама себя опровергает. После многих лет упоминаний, периодических повторений того, что каждая страна-абитуриент должна пройти целый ряд неотменимых фаз, стадий подготовки к членству, включающих, среди прочего, так называемый план действий для членства, теперь вдруг это все в одночасье перечеркивается, приносится в жертву политическим, а точнее геополитическим соображениям, которые доминируют в западных столицах. И, пожалуйста, входной билет выдается моментально», — констатировал дипломат.

Кроме того, 17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал чинимые Турцией препоны для присоединения Хельсинки и Стокгольма к НАТО. По его словам, это «вопрос отношений между этими странами и внутри самого альянса», а Россия в эти отношения вмешиваться не хочет.