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В Хорватии высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Хорватия выразила надежду на единство НАТО по вопросу о принятии Финляндии и Швеции

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Хорватия рассчитывает на единство НАТО при рассмотрении вопроса о принятии в организацию Финляндии и Швеции, заявил министр иностранных и европейских дел республики Гордан Грлич Радман, пишет ТАСС.

Интересна позиция Турции по этому вопросу, высказался политик. «Я уверен, что в конечном итоге будет преобладать единство, когда речь идет о присоединении Финляндии и Швеции, с которыми мы разделяем одни и те же ценности», — выразил надежду он.

Финляндия и Швеция захотели подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Само решение по заявке они, как ожидается, примут 15 мая.

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Марина Совина
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