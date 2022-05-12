Россия предупредила Финляндию о «военно-технических мерах» при вступлении в НАТО

В МИД России заявили, что примут «военно-технические меры», если Финляндия вступит в НАТО

Россия готова принять ответные шаги, в том числе «военно-технические», в том случае, если Финляндия все же вступит в состав НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

В ведомстве считают, что такие меры оправданы, потому что вступление Хельсинки в альянс «нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям» и поддержанию безопасности в регионе. В Москве не уточнили, о каких конкретно мерах идет речь, однако добавили, что они будут направлены на «купирование возникающих в этой связи угроз».

В том же заявлении МИД обвиняет власти Финляндии в нарушении ряда международных договоров, предполагающих, что стороны-подписанты не заключают союзы, направленные против одной из сторон.

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение.