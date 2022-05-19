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Украина получит многомиллиардный финансовый транш от G7

Страны G7 выделят Украине $18,4 млрд финансовой помощи

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Страны, входящие в «Группу семи» (G7), выделят Украине 18,4 миллиарда долларов экономической помощи для неотложных финансовых потребностей. О совместном решении министров финансов и глав ЦБ государств G7 сообщает агентство Reuters.

«Мы мобилизовали бюджетную поддержку в размере 18,4 миллиарда долларов США, включая 9,2 миллиарда долларов в рамках недавних обязательств в преддверии встречи в Петерсберге, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — говорится в заявлении о многомиллиардном транше.

Ранее сенатор Конгресса США от Кентукки Рэнд Пол заявил, что многомиллиардные траты Вашингтона на помощь Украине угрожают американской безопасности. Он подчеркнул, что если Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2022 года в текущей редакции получит одобрение, то общая сумма американской помощи Киеву будет равна военным расходам России за целый год и будет в десять раз больше, чем ежегодные траты на раковые исследования.

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Дмитрий Сотак
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