Страны G7 выделят Украине $18,4 млрд финансовой помощи

Страны, входящие в «Группу семи» (G7), выделят Украине 18,4 миллиарда долларов экономической помощи для неотложных финансовых потребностей. О совместном решении министров финансов и глав ЦБ государств G7 сообщает агентство Reuters.

«Мы мобилизовали бюджетную поддержку в размере 18,4 миллиарда долларов США, включая 9,2 миллиарда долларов в рамках недавних обязательств в преддверии встречи в Петерсберге, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу», — говорится в заявлении о многомиллиардном транше.

Ранее сенатор Конгресса США от Кентукки Рэнд Пол заявил, что многомиллиардные траты Вашингтона на помощь Украине угрожают американской безопасности. Он подчеркнул, что если Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2022 года в текущей редакции получит одобрение, то общая сумма американской помощи Киеву будет равна военным расходам России за целый год и будет в десять раз больше, чем ежегодные траты на раковые исследования.

