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Италия назвала срок отказа от российского газа

Премьер-министр Италии заявил, что страна откажется от газа из России в 2024 году
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Yara Nardi / Reuters

Италия откажется от российского газа во второй половине 2024 года. Такой срок назвал премьер-министр страны Марио Драги передает РИА Новости.

«Первые следы этого процесса будут видны уже в конце этого года», — заявил он. Драги также подчеркнул, что газ — это переходное топливо на пути к увеличению производства энергии из возобновляемых источников. Соглашение, подписанное в апреле с Алжиром, предусматривает развитие альтернативных и возобновляемых источников и сетей передачи энергии в Италию.

«Возобновляемая энергия — это единственный способ освободиться от ископаемого топлива и создать действительно устойчивую модель роста», — добавил Драги. Страна хочет наращивать импорт через южные и восточные газопроводы, например, из Алжира и Азербайджана.

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В мае итальянская энергетическая компания Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке. При этом компания подчеркнула, что не принимает никаких изменений действующих контрактов и что фактически платежи за газ по-прежнему будут производиться в евро.

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Платон Щукин
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