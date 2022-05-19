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Берлину предрекли катастрофу из-за отказа от российской нефти

Bloomberg: закрытие нефтеперерабатывающего завода в Шведте станет для Берлина катастрофой

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Закрытие немецкого нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Шведт у польской границы, угрожает столице Германии дефицитом авиационного и дизельного топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что данный завод поставляет большую часть авиатоплива для международного аэропорта Берлина и бензина для АЗС региона.

По мнению авторов статьи, план по полному отказу от российской нефти к концу года угрожает заблокировать поставки на данный завод. При этом развитии событий остановка производства обернется катастрофой, поскольку столица Германии останется без топлива, предупредили они.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов. «Отказа от санкций против России за спиной Украины не будет», — сказала политик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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Ксения Назарова
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