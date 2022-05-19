Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей

TikTok-блогерша Грэйс похудела и избавилась от прыщей за четыре месяца, вылечив кишечник

Кадр: @glowingwithgrace

TikTok-блогерша с ником @gloningwithgrace раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей за четыре месяца. На ее публикации в соцсетях обратили внимание в издании Daily Star.

В первом ролике Грэйс показала свою крупную фигуру и лицо с воспалениями. В подписи она заявила, что долго страдала от вздутия живота и проблемной кожи. По словам юзерши, эти неудобства подтолкнули ее заняться лечением кишечника и придерживаться сбалансированной диеты.

В последующих видео Грэйс задокументировала каждый этап изменений своего тела. Отказавшись от белого хлеба, полуфабрикатов и газированных напитков, она отметила значительное похудение. Кроме того, инфлюэнсер начала следить за уровнем витаминов и микроэлементов в организме и восполнять их нехватку.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Голодные до красотыНаркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
19 ноября 2020

В завершение героиня материала поделилась фотографиями с чистым лицом и стройной фигурой. «На пути к здоровью кишечника. Прошло всего четыре месяца, и я так горжусь тем, насколько далеко продвинулась», — поделилась блогерша.

Подписчиков вдохновил опыт Грэйс, и они принялись активно комментировать публикации. «Горжусь тобой, детка! Ты, черт возьми, сделала это», «Ваш профиль мне очень помогает. Мои врачи говорили делать то же самое, но у меня не было мотивации», «Люблю следить за здоровьем», «Расскажи мне все свои секреты сейчас же!» — высказались они.

В апреле американская актриса и звезда комедийного сериала «Офис» Минди Калинг раскрыла простой способ похудеть без диет. 42-летняя знаменитость объяснила, что ей удалось сбросить лишний вес, сократив количество потребляемой пищи. При этом она отметила, что не стала отказываться от высококалорийных продуктов питания. «Я ем то, что мне нравится. Я не придерживаюсь какой-либо ограничительной диеты, потому что со мной это не работает. Я просто стала есть меньше», — поделилась она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
Семь стран создадут «зерновой» альянс против России
Раскрыты последствия магнитной стимуляции мозга
Странный способ знакомства с девушкой в самолете вызвал насмешки в сети
После нападения на посла России в Польше СКР возбудил уголовное дело
В России описали реакцию граждан на спецоперацию
Европе предрекли экономический шок без российских нефти и газа
ЦСКА нацелился на футболиста «Зенита»
Маркетолог рассказал о перспективах выкупленного «Макдоналдса» в России
Шведский парламент потребовал у правительства отказаться от российской нефти
Кардиолог предупредил о болезнях из-за ночного бодрствования
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.