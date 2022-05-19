Блогерша раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей

TikTok-блогерша Грэйс похудела и избавилась от прыщей за четыре месяца, вылечив кишечник

TikTok-блогерша с ником @gloningwithgrace раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей за четыре месяца. На ее публикации в соцсетях обратили внимание в издании Daily Star.

В первом ролике Грэйс показала свою крупную фигуру и лицо с воспалениями. В подписи она заявила, что долго страдала от вздутия живота и проблемной кожи. По словам юзерши, эти неудобства подтолкнули ее заняться лечением кишечника и придерживаться сбалансированной диеты.

В последующих видео Грэйс задокументировала каждый этап изменений своего тела. Отказавшись от белого хлеба, полуфабрикатов и газированных напитков, она отметила значительное похудение. Кроме того, инфлюэнсер начала следить за уровнем витаминов и микроэлементов в организме и восполнять их нехватку.

В завершение героиня материала поделилась фотографиями с чистым лицом и стройной фигурой. «На пути к здоровью кишечника. Прошло всего четыре месяца, и я так горжусь тем, насколько далеко продвинулась», — поделилась блогерша.

Подписчиков вдохновил опыт Грэйс, и они принялись активно комментировать публикации. «Горжусь тобой, детка! Ты, черт возьми, сделала это», «Ваш профиль мне очень помогает. Мои врачи говорили делать то же самое, но у меня не было мотивации», «Люблю следить за здоровьем», «Расскажи мне все свои секреты сейчас же!» — высказались они.

В апреле американская актриса и звезда комедийного сериала «Офис» Минди Калинг раскрыла простой способ похудеть без диет. 42-летняя знаменитость объяснила, что ей удалось сбросить лишний вес, сократив количество потребляемой пищи. При этом она отметила, что не стала отказываться от высококалорийных продуктов питания. «Я ем то, что мне нравится. Я не придерживаюсь какой-либо ограничительной диеты, потому что со мной это не работает. Я просто стала есть меньше», — поделилась она.