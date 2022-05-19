Жительница Херсона рассказала о действиях украинских полицейских перед бегством

Жительница Херсона сказала, что украинские полицейские прятали оружие в домах гражданских

Жительница Херсона рассказала о действиях сотрудников украинской полиции перед бегством из города. Ее слова передает РИА Новости.

Женщина пустила переночевать двух мужчин из села после просьбы своей знакомой. «Дома места мало, я ушла к детям ночевать. Утром пришла, спрашиваю: "Вы не собираетесь?" Нет, не собираются», — поделилась она. По ее словам, мужчины были недовольны, а после занесли в ее дом автоматы. На следующий день один из них также попросил оставить коробку с вещами на чердаке. В ней оказались две полицейские формы и бронежилеты.

Затем силовики сказали, что попробуют уехать, и пропали. Через некоторое время один из них позвонил и сообщил, что его сообщник рассказал о местонахождении оружия. После этого женщина стала ждать российских силовиков. «Подошли ребята сказали: "Вы не нервничайте, нам надо забрать то, что вам не принадлежит". Я сказала, что их ждала и все покажу», — добавила она, отметив, что российские военные провели свою работу аккуратно.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором сложивший оружие боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о мародерстве украинских военных. По его словам, они разоряли дачи мирных жителей и разбирали их на стройматериалы.