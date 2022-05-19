Huawei выпустила новый складной смартфон

Huawei представила складной смартфон Mate Xs 2

Huawei представила второе поколение флагманского смартфона со складным экраном. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.

Выпущенный аппарат состоит из двух половинок, соединенных шарниром между собой — основной экран складывается наружу. По словам представителей Huawei, новый девайс отличается от подобных устройств на рынке тем, что в сложенном состоянии на дисплее не проявляется специфическая складка. Основной OLED-экран в разложенном состоянии имеет диагональ 7,8 дюйма и разрешение 2480х2200 пикселей, а также отличается частотой обновления 120 герц.

Huawei Mate Xs 2 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой работы в сетях 4G. Также смартфон получил восемь гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена тройная камера с объективами разрешением 50, 12 и 8 мегапикселей. Селфи-камера имеет разрешение десять мегапикселей.

Девайс получил аккумулятор емкостью 4600 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 ватт. Стоимость Huawei Mate Xs 2 составит 1999 евро, или около 137 тысяч рублей.

Ранее аналитики Counterpoint сообщили, что в 2021 году резко выросли продажи премиум-смартфонов — на 24 процента. По данным компании, на данный сегмент пришлось 27 процентов мировых продаж телефонов.