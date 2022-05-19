Странный способ знакомства с девушкой в самолете вызвал насмешки в сети

The Sun: ролик о неудачной попытке знакомства с девушкой в самолете стал вирусным в TikTok

Странный способ знакомства в самолете, о котором рассказала пользовательница TikTok, вызвал насмешки в сети. На вирусный ролик обратило внимание издание The Sun.

Американка Стеф Уфо сняла на видео встроенный в спинку кресла экран мультимедийной системы, на котором было открыто специальное приложение для знакомств пассажиров на борту. Как уточнила автор съемки, во время полета в Мексику мужчина, сидевший недалеко от нее, прислал ей сообщение с приглашением в чат, чтобы пообщаться.

Однако попытка мужчины оказалась неудачной — девушка решила проигнорировать знаки внимания и просто выключила экран. Уфо пояснила, что не ответила незнакомцу, поскольку тот сидел прямо напротив нее и ей стало неловко.

После публикации ролик пользовательницы посмотрели более 600 тысяч раз. Поступок мужчины вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков: одни посмеялись над его поведением. «Кажется, этот парень превратит в приложение для знакомств все что угодно», «А вот мексиканцы явно не боятся знакомиться», «Авиакомпания случайно называется не Tinder?», «Замкнутое пространство и даже спрятаться некуда, страшновато», — писали они.

При этом другие посчитали, что в знакомстве на борту самолета нет ничего страшного. «Я бы согласилась от скуки», «Полет долгий, пообщалась бы», «Может, он хотел попросить тебя перестать пинать его кресло?», «Спорим, если бы он был симпатичным, то она бы согласилась», — спорили они в комментариях.

Ранее в мае пассажир самолета тайно сфотографировал ноги попутчицы и напугал ее. Ролик, опубликованный девушкой в TikTok, вызвал споры среди пользователей. Видео стало вирусным в сети и набрало более пяти миллионов просмотров. Странный поступок пассажира вызвал неоднозначную реакцию у пользователей: одни осудили поведение незнакомца, а другие встали на его защиту.