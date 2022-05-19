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В Индии задумали разрешить экспортировать часть пшеницы

Reuters: власти Индии задумали разрешить экспортировать часть пшеницы, оставшейся в портах

Фото: Ajay Verma / Reuters

Власти Индии рассматривают возможность разрешить трейдерам экспортировать часть пшеницы, оставшейся в портах из-за внезапного введения запрета на вывоз зерна из страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на торговые и правительственные источники.

По информации агентства, с соответствующей просьбой к властям обратились сами трейдеры. Из-за внезапного эмбарго в портах осталось заблокировано 1,8 миллиона тонн зерна. По словам представителей отрасли, необходимость продавать пшеницу на внутреннем рынке по более низким ценам может привести к значительным потерям.

Отмечается, что правительство Индии знает о проблеме и рассматривает возможные меры для защиты экспортеров. В числе таких мер допускается разрешение на вывоз оказавшегося в портах зерна. «Мы проверим обоснованность требования, и ни один настоящий трейдер не будет подвергаться преследованиям», — рассказал собеседник агентства.

14 мая стало известно, что Индия запретила экспорт пшеницы с целью удержать контроль над внутренним рынком на фоне скачка мировых цен. При этом допускается, что экспорт будет разрешен в случаях, если безотзывные аккредитивные письма по ним были выпущены до 13 мая, а также по просьбе правительств соседних государств.

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Марина Совина
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