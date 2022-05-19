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Ким Кардашьян появилась на съемках реалити-шоу в халате и без макияжа

Ким Кардашьян появилась на съемках сериала «Семейство Кардашьян» в халате и без макияжа

Кадр: Hulu

Американская телезвезда Ким Кардашьян появилась на съемках реалити-шоу без макияжа. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

41-летняя знаменитость вышла на съемочную площадку телесериала «Семейство Кардашьян» в стеганом халате и домашних тапочках белого цвета. При этом на фотографиях видно, что Кардашьян распустила волосы, а на ее лице отсутствует макияж.

Поклонники были удивлены внешним видом бизнесвумен и отметили, что без мейкапа она выглядит совершенно иначе. «Честно говоря, я думал, что она без косметики выглядит намного красивее и естественнее», «Ким, ты думала, что мы слепые?», «У нее далеко не безупречная кожа», «Без косметики ее лицо выглядит полным», «Наверняка у нее без макияжа очень темные мешки под глазами. Она такая лгунья. Она унаследовала это от своей матери, которая является "королевой вранья"», — высказывались юзеры.

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Другие же пользователи встали на защиту знаменитости. «Очевидно, что она получает лучшие в мире процедуры по уходу за кожей. Она отлично выглядит», «Она выглядит хорошо. Обычно я бы не защищал ее, но здесь хочу за нее постоять», «В свои годы она выглядит отлично. Не нравится — проходите мимо», — написали они.

В апреле Ким Кардашьян раскритиковали в сети за фотошоп на откровенном снимке в белье. Знаменитость предстала перед фотографом босиком в коротких шелковых шортах и бюстгальтере розового цвета, а также с заплетенными в две косы волосами. Однако подписчики разглядели ретушь на фото, отметив, что бизнесвумен неудачно изменила пропорции тела и размер ног.

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Мария Винар
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