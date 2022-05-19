Смертельно раненный предприниматель успел рассказать врачам о своем убийце

В Нижегородской области россиянин предстанет перед судом за убийство 59-летнего мужчины

В Нижегородской области задержан 39-летний россиянин, подозреваемый в убийстве 59-летнего предпринимателя. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 января в поселке Коверин злоумышленник выстрелил в свою жертву из карабина. Смертельно раненный мужчина сумел добраться до врачей и рассказать, что убийца — его бывший работник, трудившийся у него на лесозаготовках и производстве строительных материалов.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. Судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи завершили расследование дела, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 апреля сообщалось, что в Балашихе 43-летний россиянин задержан за убийство охранника торгового центра из мести.