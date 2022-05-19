Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Смертельно раненный предприниматель успел рассказать врачам о своем убийце

В Нижегородской области россиянин предстанет перед судом за убийство 59-летнего мужчины

В Нижегородской области задержан 39-летний россиянин, подозреваемый в убийстве 59-летнего предпринимателя. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 января в поселке Коверин злоумышленник выстрелил в свою жертву из карабина. Смертельно раненный мужчина сумел добраться до врачей и рассказать, что убийца — его бывший работник, трудившийся у него на лесозаготовках и производстве строительных материалов.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. Судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи завершили расследование дела, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 апреля сообщалось, что в Балашихе 43-летний россиянин задержан за убийство охранника торгового центра из мести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о сдаче в плен 771 украинского военного из «Азовстали»
Женщина спасла быка от забоя и сделала его своим питомцем
Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты молодости и красоты
Умерла звезда сериала «Как вращается мир» Марни Шуленбург
Туристка попыталась сделать селфи на вершине водопада и разбилась насмерть
Италия предложила план мирного урегулирования на Украине
Бородина раскритиковала поездку в метро
Минобороны доложило о перехвате РСЗО «Смерч» под Харьковом и Херсоном
Назвавший Шольца ливерной колбасой посол Украины объяснился
Польша собралась судиться с «Газпромом»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.