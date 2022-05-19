Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»

Одна из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы» появилась за день до премьеры

Стриминговый сервис Netflix выпустил одну из серий третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Новый эпизод появился на YouTube-канале компании.

Эпизод опубликовали за день до премьеры последнего сезона, которая была запланирована на 20 мая. Серия «Три робота: стратегии выхода» основана на рассказе писателя-фантаста Джона Скальци и срежессирована Патриком Осборном.

9 мая вышел официальный трейлер нового сезона. Стало известно, что фанатов фантастического сериала-антологии ждет девять анимационных новелл, снятых в разных жанрах. Часть из них станет продолжением предыдущих историй из ранних частей шоу.

Зритель также увидит экранизацию повести «Рой» Брюса Стерлинга о группе ученых, обнаруживших хищную расу насекомоподобных существ, сатиру на тему зомби-апокалипсиса после секса на кладбище и семь других сюжетов.

Режиссерами новелл станут Дэвид Финчер, Эмили Дин, Патрик Осборн, Роберт Бизи и Энди Лион, а также Дженнифер Ю Нельсон, Тим Миллер, Карлос Стивенс, Джером Чен и Альберто Мьельго.