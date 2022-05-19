Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»
Стриминговый сервис Netflix выпустил одну из серий третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Новый эпизод появился на YouTube-канале компании.
Эпизод опубликовали за день до премьеры последнего сезона, которая была запланирована на 20 мая. Серия «Три робота: стратегии выхода» основана на рассказе писателя-фантаста Джона Скальци и срежессирована Патриком Осборном.
9 мая вышел официальный трейлер нового сезона. Стало известно, что фанатов фантастического сериала-антологии ждет девять анимационных новелл, снятых в разных жанрах. Часть из них станет продолжением предыдущих историй из ранних частей шоу.
Зритель также увидит экранизацию повести «Рой» Брюса Стерлинга о группе ученых, обнаруживших хищную расу насекомоподобных существ, сатиру на тему зомби-апокалипсиса после секса на кладбище и семь других сюжетов.
Режиссерами новелл станут Дэвид Финчер, Эмили Дин, Патрик Осборн, Роберт Бизи и Энди Лион, а также Дженнифер Ю Нельсон, Тим Миллер, Карлос Стивенс, Джером Чен и Альберто Мьельго.