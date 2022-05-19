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Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»

Одна из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы» появилась за день до премьеры

Кадр: Netflix / YouTube

Стриминговый сервис Netflix выпустил одну из серий третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Новый эпизод появился на YouTube-канале компании.

Эпизод опубликовали за день до премьеры последнего сезона, которая была запланирована на 20 мая. Серия «Три робота: стратегии выхода» основана на рассказе писателя-фантаста Джона Скальци и срежессирована Патриком Осборном.

9 мая вышел официальный трейлер нового сезона. Стало известно, что фанатов фантастического сериала-антологии ждет девять анимационных новелл, снятых в разных жанрах. Часть из них станет продолжением предыдущих историй из ранних частей шоу.

Зритель также увидит экранизацию повести «Рой» Брюса Стерлинга о группе ученых, обнаруживших хищную расу насекомоподобных существ, сатиру на тему зомби-апокалипсиса после секса на кладбище и семь других сюжетов.

Режиссерами новелл станут Дэвид Финчер, Эмили Дин, Патрик Осборн, Роберт Бизи и Энди Лион, а также Дженнифер Ю Нельсон, Тим Миллер, Карлос Стивенс, Джером Чен и Альберто Мьельго.

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Марина Погосян
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Netflix выпустил одну из серий третьего сезона «Любовь. Смерть. Роботы»
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