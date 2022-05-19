Игорь Левитин посетил Самарскую область

Прошло заседание комиссий Госсовета по направлениям «Культура» и «Молодежная политика»

Под председательством помощника президента, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернаторов Самарской области Дмитрия Азарова и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова прошло совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Культура» и «Молодежная политика».

В мероприятии приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов, заместитель министра культуры Ольга Ярилова, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, заместители руководителей субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы культуры и молодежной политики, а также представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и культурного сообщества.

Игорь Левитин, накануне принявший участие в торжественной церемонии открытия XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», отметил возрастающую роль интеллектуального потенциала и одаренности молодежи. Развитие новых технологий влечёт за собой увеличение потребности в молодых людях, обладающих нестандартным мышлением, способных к креативу и новаторству, умеющих ставить и самостоятельно решать инновационные задачи. И одним из общенациональных приоритетов является процесс поддержки юных талантов.

Председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Культура», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность межотраслевого взаимодействия, направленного на выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи. Также отмечена необходимость совершенствования мер государственной поддержки одаренных ребят.

Председатель комиссии Госсовета по направлению «Молодёжная политика», губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о работе и задачах комиссии, озвучил проблематику развития инфраструктуры молодёжной политики, отметил важность запуска в России комплексной программы «Регион для молодых».

Министр просвещения Сергей Кравцов в приветственном слове к участникам совместного заседания акцентировал значимость совместной работы отраслей культуры, молодёжной политики и образования при выявлении и развитии творческих способностей подрастающего поколения.

Заместитель министра культуры Ольга Ярилова в своём выступлении обратила внимание на основополагающую роль сети учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, особо выделив значение детских школ искусств, являющихся не только современными социокультурными центрами, но и площадками для воспитания креативной молодежи.

Также в рамках рабочей поездки Игорь Левитин проинспектировал строительство обхода города Тольятти с мостом через Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай и принял участие в международной акции «Сад Памяти».

