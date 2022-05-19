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Бренд нижнего белья случайно опубликовал фото плюс-сайз-модели без ретуши

Daily Mail: бренд нижнего белья Bras N раскритиковали за опубликованные фото полной модели

Скриншот: Bras N Things

Австралийский бренд белья Bras N раскритиковали в сети за опубликованное на сайте фото плюс-сайз-модели без ретуши. Об этом написала редакция Daily Mail.

На соответствующем кадре изображено туловище полной девушки крупным планом в нижнем белье бежевого цвета. В центре фотографии была также размещена надпись «ожидает редактирования».

Посетители интернет-магазина посчитали, что упомянутая публикация была сделана случайно, так как редакторы сайта перепутали снимки при загрузке. Клиентов возмутило данное действие, так как оно противоречит политике бренда в отношении бодипозитива.

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Публично об ошибке высказалась одна из покупательниц по имени Келли. Девушка опубликовала скриншоты в своих соцсетях и написала свое мнение о произошедшем. «Не думала, что в 2022 году такое возможно. Особенно со стороны бренда, который расширяет размерную линейку», — возмутилась она.

Редакция Daily Mail обратилась к представителям компании за комментарием по поводу случившегося. «Мы не ретушируем тела моделей. Редактируются только фоны изображений — они должны соответствовать оттенку фона сайта», — пояснил менеджер.

Ранее в мае мужчины обиделись на идеальные тела манекенщиков в рекламе нижнего белья австралийской сети универмагов Myer. Клиенты обвинили сотрудников отдела маркетинга в пренебрежении политикой бодипозитива и двойных стандартах. Кроме того, покупатели упомянули, что по этой причине чувствуют давление со стороны марки.

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Полина Гераскина
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Бренд нижнего белья случайно опубликовал фото плюс-сайз-модели без ретуши
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