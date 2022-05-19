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Лукашенко предрек появление российских и белорусских «мерседесов»

Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии будут свои «мерседесы»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек появление у его страны и России собственных «мерседесов». Об этом он заявил на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает БЕЛТА.

«Ну хорошо, не будем ездить в это время на "мерседесах". Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там выпускать "лады", "москвичи"», — заявил Лукашенко, рассуждая об импортозамещении.

По его мнению, в этом нет ничего плохого. «Это уже не те "москвичи" советские, естественно, но, может быть, еще и не "мерседесы". Придет время — будут у нас и свои "мерседесы"», — продолжил Лукашенко.

Он заверил, что «на это времени много не надо».

Ранее Лукашенко заявил, что западные санкции подтолкнули Россию и Белоруссию «заниматься своими делами, не смотреть по сторонам».

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Алевтина Запольская
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