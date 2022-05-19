Макрон заявил об опасности выхода украинского конфликта за пределы страны

Президент Франции Макрон допустил распространение конфликта на Украине на Молдавию

Конфликт на Украине представляет опасность для всего региона и может выйти за пределы страны, распространяясь на соседние государства, включая Молдавию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом Молдавии Майей Санду, передает ТАСС.

«Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны», — сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что Франция готова с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдавии.

Ранее Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья, указав на то, что они нарушают нейтралитет Молдавии.

В конце апреля в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) произошло несколько взрывов, в том числе возле воинской части. В произошедшем власти ПМР обвинили Украину. Позднее, 13 мая, неизвестные попытались поджечь нефтебазу и военкомат в Приднестровье.